是在煉蠱嗎？ 巴掌大蜘蛛吞蛇畫面直擊！
2017-01-13 08:27
科學家首次在野外目擊智利紅玫瑰蜘蛛（Grammostola Tarantula）生吞一條40公分的蛇。（圖取自都會報）
〔即時新聞／綜合報導〕某些種類的蜘蛛會捕食蛇，但日前科學家才首次在野外目擊，猶如煉蠱毒物相殘般地蜘蛛食蛇畫面。
《都會報》報導，去年12月，科學家首次在野外目擊智利紅玫瑰蜘蛛（Grammostola Tarantula）生吞一條40公分的蛇，科學家在巴西南部發現這隻巴掌大小的智利紅玫瑰蜘蛛，該物種過往一直被認為只生活在烏拉圭。學者指出，該蜘蛛捕食一條比自己體型大上這麼多的蛇，相當令人驚訝。
報導指出，智利紅玫瑰蜘蛛屬於捕鳥蛛的一種，捕鳥蛛以其他蜘蛛、昆蟲、小型爬蟲動物、兩棲動物、鳥類或哺乳類為食，除了智利紅玫瑰蜘蛛之外，「黑寡婦」也靠著蜘蛛網及劇毒捕食蛇類。
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