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奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處

2017-01-13  04:20

〔中央社〕奈及利亞總統府今天發布聲明，表示媒體有關奈及利亞與台灣斷交的報導並不正確，雙方關係是貿易代表處層級。聲明內容並未提及要求台灣遷走設在首都阿布加的代表處。

路透社報導，奈及利亞總統府發言人謝胡（Garba Shehu）發布聲明說：「正確的立場是奈及利亞與台灣間的正式關係處於貿易代表處層級，這種情況和以往並無改變。」

這項聲明透過電子郵件發布，內容並沒有提起要求台灣遷走在首都阿布加的代表處。

中國大陸外交部長王毅11日在阿布加與奈及利亞外長奧尼亞馬共同會見記者時宣稱，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

路透社報導，中國當天也宣布，計畫在奈及利亞再投資400億美元。

對於奈及利亞要求台灣駐奈代表處遷出首都，台灣外交部表示，基於平等互惠原則，呼籲奈及利亞保留協商空間，將即派專人前往處理。

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