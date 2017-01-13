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澳門老婦確診感染H7N9禽流感

2017-01-13  02:52

〔中央社〕新華社報導，澳門特區政府衛生局12日深夜宣佈，確診一例輸入性人類感染H7N9禽流感個案，患者為72歲女性長者。

澳門衛生局長李展潤召開記者會表示，患者有高血壓、糖尿病等慢性病，平時居住在廣東中山五桂山鎮桂南馬溪村。

患者自1月8日起出現發燒、咳嗽等病徵，並到當地醫院就醫及住院，9日自行出院。10日早上，她入境澳門後即召喚救護車前往仁伯爵綜合醫院急症室求醫。

患者的鼻咽分泌樣本經化驗後，昨日證實對H7N9禽流感病毒呈陽性反應。

患者目前仍有發燒症狀，現已安排在仁伯爵綜合醫院隔離病房接受隔離治療。患者在中山的家中有飼養雞只，並經常到當地有活雞售賣的街市買菜。

據悉，患者目前狀況較入院初時有好轉，情況相對穩定。

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標題：澳門老婦確診感染H7N9禽流感


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