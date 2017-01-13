日本曾想借重王貞治 拉抬華國鋒知名度
2017-01-13 01:20
〔中央社〕日本部分外交文件今天解密，內容提及日本與中國大陸建交後大陸總理華國鋒1980年5月訪日時，日本官方擬安排華國鋒在後樂園球場開球，利用職棒選手王貞治來拉抬他的知名度。
日本「朝日新聞」、「產經新聞」等都報導今天日本外務省部分外交文件解密的內容。其中包括，在日本與中國大陸建交後，大陸總理華國鋒於1980年5月訪日之前，日本政府事先向大陸方面表示，很關切華國鋒訪日期間將發表談話的內容。
1980年4月17日的極機密電文顯示，日本外務省事先與駐日的中國大使館做溝通，表示「如果在記者會上做出刺激日方的發言，訪日的成果將大受損傷。」
駐日中國大使館方面回覆說：「將向本國報告。」後來，華國鋒的談話中並未提及釣魚台。
1980年5月22日的密電顯示，日本政府擔憂右翼份子反彈，因此事先告知中國大陸方面，希望不要談及有關日皇訪問中國大陸的事。
此外，日本外務省為了要製造機會讓日本民眾知道華國鋒這號人物，當時考慮過在東京後樂園球場的巨人隊對大洋隊比賽時，安排一場華國鋒的開球儀式，並評估如果在5萬名球迷面前，由巨人隊職棒選手王貞治擔任打擊的話，舞台效果將達滿分。
當時的日本外務省中國課長所彙整的內部文件指出，此舉是希望讓更多日本人民更認識華國鋒。日本外務省向駐日的中國大使表示，有別於周恩來、鄧小平，日本民眾都不知華國鋒，所以一定要多加宣傳。
不過，日本警方擔憂警備工作無法做到萬全的程度，強烈反彈，還說出：「那就先請外務大臣拿辭呈來」。後來，日本政府安排華國鋒在日本放送協會（NHK）會館進行演講。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台籍AV女社長揭密 8成「潮吹」是這樣來的
- 美式訓練「對味」 恰恰揮棒變快
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 葛仲珊徵求煮夫 老媽開女婿條件
- WSBL》台電硬逼加班 國泰嚇出冷汗
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- （影音）舒淇推新片 撂爆笑台語喊「粒母雞」
- 蔡正元與葉匡時隔空交火 全因3年前結下樑子
- 成名後的代價？歐陽娜娜盼能和好友吃頓飯就滿足
- 三總醫師涉勾結勞保黃牛撈6千萬 移送北檢複訊
- 立院三讀 長照財源：菸稅、遺贈稅
- 男童大海中哭天搶地深怕溺水 結局竟是...
- 「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
- 台南北門婚紗美地水晶教堂 光環境營造更美了
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 台幣連2升 收盤升值1.3分
- 太平長億公園危機四伏 民批三流公園
- 瑪莎最懂家家 靈魂律動天生內建
- 父陪子DIY 母盡情採買 台南年貨大街新招…
- 槍決女友...帶手榴彈跑路 準備駁火
- 吳阿明樂觀幽默 一生奉獻公共事務
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 花蓮交岔路口車禍 佔交通事故7成
- 〈實現我的旅遊夢〉東南亞小杜拜─驚豔汶萊
- 美食之爭 中彰2新聞主管臉書開戰
- 竹北外環道通了 汽機車竟逆向上路
- 國民黨「氣血不通」 他用中醫理論道破...
- 高職生一手扯鈴一手籃球 為弱勢募款13萬
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 證券行情表、證券表格
- 雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- 「受熱會膨脹」小Q弟書法論身材 網友狂按讚
- 朱宗慶接掌國表藝 打造全民文化園區
- 大聯盟春訓開跑 4台將參加
- 月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水
- 台中哪個區最邊緣？ 鄉民：大安區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本曾想借重王貞治 拉抬華國鋒知名度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分