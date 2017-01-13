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美防長提名人：俄中是美策略競爭者

2017-01-13  00:14

〔中央社〕美國國防部長提名人馬提斯今天在國會聽證指出，俄羅斯與中國是美國的策略競爭者，他不傾向使用「再平衡」等字眼，美國現有軍力無法回應俄中等國的挑戰。

馬提斯（James Mattis）在聯邦參議院軍事委員會任命聽證會中，對擔任下任國防部長的主要挑戰的會前提問，於書面答詞指出，對外的主要挑戰包括俄羅斯與中國等國，選擇作為美國的策略競爭者，有些國家支持恐怖組織或違反防止武器擴散相關規定，伊斯蘭國（ISIS）等組織已造成威脅。

對於歐巴馬政府的「亞洲再平衡」政策，馬提斯指出，他不太傾向使用「再平衡」或「移轉」等字眼，這隱含美國迴避對其他地區的承諾。

他表示，美軍無論何地何時，必須準備好執行總統或國會的指示，美軍目前在區域（亞太區）的優先布局狀況不錯，但獲得任命後會再檢視情況。

馬提斯還認為，中方侵占美國機密與智慧財產，為國家安全帶來重大風險。

對於美軍在南海與東歐等地面臨俄羅斯與中國的軍事挑戰，馬提斯回應議員質詢指出，美國現有軍力不足以回應挑戰。

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