「托舉哥」客串3小時電線桿 引發網友熱議

2017-01-13 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕路旁的電線桿倒了、電線散落一地該怎麼處理？中國山東11日傳出淄川區一帶有路旁的電線桿遭貨車不慎拉倒，電線散落一地，當地警方為疏散車輛，竟選擇充當「人力電線桿」，前後長達3個多小時，引發網友一陣熱議，不過也有人提醒這是錯誤示範，應該交由專業的電工師傅來處理才對。

綜合媒體報導，11日下午於淄川區羅村鎮湖南路口有電線桿遭貨車拉倒，電線也散落一地，造成現場車輛迴堵，4名警員獲報到場時，為確保交通順暢，也沒想太多，竟一度直接用手托起電線，但因高度還是不夠，便踏到警車上、用木棍將電線托高，直到事後才想到，先前直接用手抓電線其實非常危險。

在等待維修人員到來前，這幾名員警就輪番上陣，踩在警車上將電線撐起，維修人員於傍晚到場後，他們雖已腰酸背痛，但還是繼續在場協助，這也引發網友一陣熱議，將他們稱為「托舉哥」。