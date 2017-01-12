美國防部長提名人：美須保衛在南海的利益

美國總統當選人川普提名的國防部長馬提斯今天在參院指出，如果中國違背美國利益時，必須要有對抗中國的準備。（法新社）

2017-01-12 23:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府12日報導〕美國總統當選人川普提名的國防部長馬提斯今天在參院指出，美國應該在可能的情況下和中國交往與合作，但在中國選擇違背美國利益行動時，美國也要準備對抗中國的作為。美國必須繼續保衛在南海的利益，包括堅持合法的航行與飛越權。

參院軍事委員會今天就馬提斯的任命舉行聽證會。關於美國改變一中政策對美國國家安全可能的義涵，他在書面答詢中表示，美國長期以來維持基於美中三公報和台灣關係法的一個中國政策。這個政策歷經共和與民主黨幾任政府都維持一致。若他的任命獲國會同意，他會就目前台海情勢以及任何政策改變可能造成的後果，對總統和國會提出他的評估。

馬提斯說，中國在南海的作為讓區域內的國家期待一個更有力的美國領導角色，他未來會檢視強化美國盟邦與夥伴的方式，並仔細評估美國在區域內的軍事能力。他說，美軍在亞太區的重點是保護美國公民與利益，強化盟邦與夥伴，確保商貿自由及航行不違反國際法。

被問到如果日韓不願負擔額外經費，美國是否應該撤軍時，馬提斯在書面證詞中表示，他相信美國在堅守條約義務，力挺盟邦及夥伴時更為強大，但美國也期待盟邦與夥伴堅守其義務。他會與參謀聯席會議主席諮商並盡可能提供總統最好的專業建議，與軍委會密切合作。

就他所知，美國沒有計劃從這個地區撤出前置部署部隊，因為會對保衛美國利益並實踐其義務造成實質的挑戰。美國在任何時刻，投射武力到任何地區的能力是無可挑戰的。

川普在競選時提出重新建構美國海軍的想法，馬提斯也在證詞中表示，由於太平洋主要是海上戰區，美國海軍應該是國防部在這個區域整合策略的中心焦點。美國在區域內的夥伴和盟邦對於保存國際法並嚇阻衝突至關重要。

對於太平洋軍區的美國陸軍是否有必要發展武力投射能力，馬提斯表示，美國在這個地區的軍事策略應聚焦於太平洋艦隊，美國地面部隊的任務是支援太平洋艦隊，若任命獲國會通過，他會和參謀聯席會議主席與區域的司令們合作以決定地面部隊的部署是否要調整。