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涉戰爭罪被捕 法國法庭裁定釋放科索沃前總理

法國法庭今（12）日裁定釋放科索沃前總理哈拉迪納伊（右2），哈拉迪納伊的律師則表示將繼續力抗塞爾維亞提出的引渡請求。（美聯社）

2017-01-12  23:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國警方4日根據塞爾維亞發布的逮捕令，逮捕科索沃前總理哈拉迪納伊（Ramush Haradinaj），隨後遭到科索沃嚴正抗議；法國法庭今（12）日裁定釋放哈拉迪納伊，哈拉迪納伊的律師則表示將繼續力抗塞爾維亞提出的引渡請求。

綜合外媒報導，法國警方4日根據塞爾維亞指稱哈拉迪納伊涉嫌戰爭罪所發布的逮捕令，於哈拉迪納伊入境法國時直接逮捕哈拉迪納伊，隨後遭到科索沃嚴正抗議；科索沃在2008年成為獨立國家，脫離塞爾維亞統治，塞爾維亞至今未予承認，並指控時任游擊隊領袖的哈拉迪納伊在1998年至1999年的科索沃戰爭中犯下諸多戰爭罪行。

法國法庭今日裁定釋放哈拉迪納伊；哈拉迪納伊今日當庭用法文表示「那些來自塞爾維亞的指控都只有政治目的，而你們現在的行為是濫用法律」。哈拉迪納伊的律師指出，將繼續力抗塞爾維亞提出的引渡請求。關於哈拉迪納伊涉嫌的戰爭罪，聯合國前南斯拉夫問題國際刑事法庭已在2012年以證據不足為由裁定哈拉迪納伊無罪並立即釋放。

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