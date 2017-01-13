435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
2017-01-13 00:25
哈亞特的身材和力氣比起一般人來說高出不少。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦25歲男子哈亞特（Arbab Khizer Hayat）擁有驚人的身材，高6呎3寸（約190公分）的他，體重達到了435公斤，龐大的體型加上勇猛的怪力，讓他獲得了「巴基斯坦浩克」的稱號，擁有如此身體素質的哈亞特則是希望能參加WWE，或是參加舉重比賽成為冠軍。
《每日郵報》報導，哈亞特的身材和力氣比起一般人來說高出不少，他甚至能拉住拖拉機和汽車，令人咋舌。
哈亞特的食量也相當驚人，他會吃7磅肉、36顆雞蛋、5公升的牛奶等食物，每天得攝取1萬卡路里，這也讓他擁有驚人的體重，但他表示，這體重對他一點負擔也沒有。
哈亞特的身材也讓他擁有不少粉絲，每天都有人來看哈亞特，希望能和他合影，不過哈亞特說，雖然眾人給了他許多愛與稱讚，不過他不想只待在巴基斯坦，想成為一名世界明星。
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