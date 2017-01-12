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繼美、德受害後 瑞典也稱俄國假新聞干政

瑞典指控俄羅斯釋放假消息，干預瑞典內政。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2017-01-12  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕又有國家受害？俄羅斯涉嫌以駭客攻擊影響美國總統大選，日前又被德國政府質疑製造假新聞。瑞典11日也出面指控，俄國利用假新聞、假文件、資訊等，影響瑞典的公共輿論與政策決定。

英國《衛報》報導，瑞典國際事務機構11日宣稱，俄羅斯放假消息，假文件、資訊等，企圖以此影響瑞典的公共輿論與政策決定。並說瑞典已經做好全面性的措施，以阻止俄國用於論擾亂政策的推動。

該機構表示，俄方利用其官媒《Sputnik》刊登假新聞，俄羅斯政客用隱蔽的手法干預瑞典國內事務；這些假消息在某些瑞典媒體上報導，隨後被《Sputnik》引用刊登。

機構研究人員坦言，儘管無法詳述假消息的確切來源，但確定釋放假消息是俄羅斯的「戰略目標」。報導指出，俄羅斯的主要目的，是要減少北大西洋公約組織對波羅的海與瑞典的影響。

該研究強調，俄羅斯自從2014年以來，透過越來越多的作為，企圖影響西方國家的外交政策。該研究指出，2014年底至2016年中，有26個假消息在瑞典出現，大多數都出現在俄羅斯語的網站上。

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