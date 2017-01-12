肇逃竟把車牌留現場 網友：想跑也得收拾現場阿…

2017-01-12 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕肇事後逃逸以為不會馬上被抓？有中國網友近日在路上遭遇車禍，對方卻立刻逃跑，但最妙的是，對方的車牌及部份的保險桿就直接留在現場，讓其他網友笑稱「大哥你肇事逃逸也得收拾一下現場啊」。

微博帳號名為「juanjuan06415」的網友近日在微博接連發文指出，他10日在路上開車遭撞，對方還肇事逃逸，不過車牌卻連同保險桿留在現場，他先是在10日於微博表示，希望大家幫忙注意這名駕駛跑去哪了，11日晚間則指出，警方已查到駕駛的長相，他也呼籲肇事車主主動聯繫。

事後警方也轉發受害者的微博，並直言「跑呢還？自己不覺得尷尬嗎？」而針對連同保險桿被遺留在現場的車牌，網友則紛紛笑稱，「看第一張圖還以為車隱身了」、「我有急事先走，車牌給你留下」、「大哥你肇事逃逸也得收拾一下現場啊」。