川普將上任 班艾佛列克：未來4年應很有娛樂性

2017-01-12 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名影星班艾佛列克（Ben Affleck）是一位樂觀主義者，而在他看過總統當選人川普（Donald Trump）的首場記者會後表示，未來4年至少會很有趣。

根據《福斯新聞》報導，好萊塢戲精梅莉史翠普（Meryl Streep）在9日獲頒金球獎終身成就獎，上台致詞時對川普開砲。而川普也立即在推特上反擊表示，梅莉史翠普是被「過度讚譽」的女演員。

而美國知名影星班艾佛列克（Ben Affleck）於11日在英國倫敦出席新作品「夜行人生」（Live by Night）首映會時對此表示，梅莉史翠普是世界上獨一無二、最偉大的演員，有那種「她是被過度讚譽女演員」想法的人，應該是最沒資格評論演戲的人。

班艾佛列克更對川普的第一場記者會表示，雖然他只看了一小段記者會，但就已經被逗樂了，相信由川普執政的未來4年應該會很有娛樂性。