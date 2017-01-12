中國學校發明「分數銀行」 考砸可借分！
2017-01-12 21:56
中國學生面臨沉重的考試壓力。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕考試考砸了怎麼辦？有的人會偷改分數也有人誠實面對，而中國南京市第一中學國際部主任黃侃為減輕學生們考試壓力，特別發明分數銀行，探索出新的評分方法，改變中國應試教育，讓考不好的同學可以用借的！
據《新京報》報導，南京市第一中學國際部主任黃侃說「以往的考試，分數就是一切，給學生的壓力很大，但會學不一定代表會考，現行的考試制度對一部分學生是不公平的！」而黃侃所推動的分數銀行概念與實體銀行相似，學生在借貸前需要進行「信用評估」並根據信用額度，獲得相應的借「款」額度，但如果任課教師認為學生並沒有償還的能力也可以提出拒絶。南京一中國際部所推動的分數銀行適用於語文、物理、化學、生物、歷史、地理共六門課，目前共有有13名學生借貸過。
借分學生要找另一名同學做擔保人，如果借分的學生逾期未能償還，就得從擔保人的分數中扣除缺額的分數，抑或是從借分學生的分數中強制扣除。而借分不還或逾期還分的學生不僅會被列入黑名單，更會被限制不得借分。此外，還分還會有相應的利息，如果學生還分逾期或借貸老師是「高利貸」，學生還可能會有借一分，還兩分的狀況。
此舉一推出，立刻吸引各大學者、網友討論，中國教育專家熊丙奇認為，學校能夠嘗試突破「唯分數論」，從出發點來說值得鼓勵。但也有有學者擔憂表示「分數銀行是一把雙刃劍，雖然減輕學生壓力，但也可能讓學生變懶惰，寄希望於下一場考試。」網友也表示「這樣考試就失去嚴肅性和意義了！考不好分數可以借，但出社會可沒有第二次機會！」
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