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恐怖！疑遭前夫縱火 女子頭部燒成火球

2017-01-12  23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省磐石市一對年輕夫妻昨（11）日在婚姻登記處，才剛辦理完離婚準備離開，竟驚見女方頭頂燃起一顆火球奔出，而男方卻冷眼漠視離去，驚悚畫面也在網上傳開。

據當地媒體報導，有知情人士稱，這對年輕夫妻前來辦理離婚，在結束後，男方竟突然將助燃液體朝向女方潑灑並點燃，造成女方頭部燃燒成火球，而附近2名民眾見狀，也立即向前協助滅火，脫去上衣、拍打等方式未見奏效，最後用上滅火器才成功撲滅女方頭部的火球。

而這名女子的前夫在過程中，竟冷眼漠視、緩步離去。據指出，目前當地警方已介入調查，而這名遭燒傷的女子已送往醫院治療，並無生命危險。

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  • 據指出，男子突然將助燃液體朝向女子潑灑並點燃，造成女子頭部燃燒成火球。（圖擷取自秒拍影片）

    據指出，男子突然將助燃液體朝向女子潑灑並點燃，造成女子頭部燃燒成火球。（圖擷取自秒拍影片）

  • 這名女子的前夫在過程中，竟冷眼漠視、緩步離去。（圖擷取自秒拍影片）

    這名女子的前夫在過程中，竟冷眼漠視、緩步離去。（圖擷取自秒拍影片）

  • 附近2名民眾見狀，立即向前協助滅火，最後用上滅火器才成功撲滅女子頭部的火球。（圖擷取自秒拍影片）

    附近2名民眾見狀，立即向前協助滅火，最後用上滅火器才成功撲滅女子頭部的火球。（圖擷取自秒拍影片）

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