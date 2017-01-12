| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國製造大突破...做出原子筆球珠

2017-01-12  23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國目前雖然已經能建造高速列車、發射衛星，但有外媒報導指出，先前中國卻一直沒能自己製造出合格的國產原子筆，因為無法滿足筆尖出墨的「球珠」所須的鋼材質量，如今雖然傳出已有第一批筆尖鋼材進入生產線，但有學者指出，中國還是缺乏精密工程要求的「精益求精」文化。

《BBC》報導指出，中國雖然已陸續達成生產數百萬部智慧型手機賣到世界各地、向太空發射火箭及建造高速列車等，但令人意外的是此前中國一直無法有合格的國產原子筆，關鍵的材料都須仰賴進口，據傳每年要花費1.2億元人民幣（約台幣5.5億元），就連總理李克強也都抱怨本地製造的原子筆感覺「粗糙」。

報導指出，關鍵的材料就是筆尖出墨的「球珠」，雖然乍聽好像很簡單，但製造優質的「球珠」需要高精密度的機械，與符合品質的超硬與超薄鋼板，中國的鋼材質量長久以來卻無法滿足原子筆要求的「精」與「尖」。雖然是否能造出自己的國產原子筆並非中國政府規劃發展的大事，但中國製造的生鐵、粗鋼雖佔世界總產量一半以上，高品質鋼材卻至今仍得高度依賴進口。

香港大學工業及機械工程學系的系主任黃建華指出，從歷史上看，中國從來就沒有能力，做好精密工程，原子筆就是一個最好例子。他認為這是因為中國缺乏精密工程所要求的「精益求精」文化。這與以機械創新聞名的日本和德國人有很大不同。

廣告
  • 中國目前雖然已經能建造高速列車、發射衛星，但此前卻一直沒能自己製造出合格的國產原子筆，主要就是還無法製造出品質優良的「球珠」。（資料照）

    中國目前雖然已經能建造高速列車、發射衛星，但此前卻一直沒能自己製造出合格的國產原子筆，主要就是還無法製造出品質優良的「球珠」。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 原子筆 球珠 生鐵 筆尖 粗鋼 精密工程 精密機械 鋼鐵 高品質鋼材
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：中國製造大突破...做出原子筆球珠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.