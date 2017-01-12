中國製造大突破...做出原子筆球珠

2017-01-12 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國目前雖然已經能建造高速列車、發射衛星，但有外媒報導指出，先前中國卻一直沒能自己製造出合格的國產原子筆，因為無法滿足筆尖出墨的「球珠」所須的鋼材質量，如今雖然傳出已有第一批筆尖鋼材進入生產線，但有學者指出，中國還是缺乏精密工程要求的「精益求精」文化。

《BBC》報導指出，中國雖然已陸續達成生產數百萬部智慧型手機賣到世界各地、向太空發射火箭及建造高速列車等，但令人意外的是此前中國一直無法有合格的國產原子筆，關鍵的材料都須仰賴進口，據傳每年要花費1.2億元人民幣（約台幣5.5億元），就連總理李克強也都抱怨本地製造的原子筆感覺「粗糙」。

報導指出，關鍵的材料就是筆尖出墨的「球珠」，雖然乍聽好像很簡單，但製造優質的「球珠」需要高精密度的機械，與符合品質的超硬與超薄鋼板，中國的鋼材質量長久以來卻無法滿足原子筆要求的「精」與「尖」。雖然是否能造出自己的國產原子筆並非中國政府規劃發展的大事，但中國製造的生鐵、粗鋼雖佔世界總產量一半以上，高品質鋼材卻至今仍得高度依賴進口。

香港大學工業及機械工程學系的系主任黃建華指出，從歷史上看，中國從來就沒有能力，做好精密工程，原子筆就是一個最好例子。他認為這是因為中國缺乏精密工程所要求的「精益求精」文化。這與以機械創新聞名的日本和德國人有很大不同。