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工作就是天天看性侵影片 工程師怒告微軟

2名負責審查不當影片、圖片的前微軟工程師，指控微軟沒有提供「足夠的心理支持」，導致他們身心受創，因此一狀告上法院。（美聯社）

2017-01-12  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕2名前微軟工程師表示，他們因為工作需要，得觀看大量兒童性侵、謀殺、暴力，甚至是人獸交的影片和照片，再決定是否要把這些資料移除或是移交給警方，工程師指控微軟公司沒有提供「足夠的心理支持」，導致他們身心受創，因此一狀告上法院。

《每日郵報》報導，索托（Henry Soto）以及布勞爾特（Greg Blauert）稱微軟的工作，讓他們付出了沉痛的代價，索托指控，他在2008年被調到網路安全部門，在那待了1年半的時間，他每天要查看成千上萬的兒童性侵等影片和圖片等，讓他出現幻覺等心理問題，必須看精神科治療，而2011年到該部門任職的布勞爾特也遭遇到相同情形，他有失眠、焦慮等症狀。

索托和布勞爾特皆在之後被診斷出「創傷後壓力症候群」（PTSD），因此提告求償，訴訟指控，微軟知道此工作很危險，但卻沒有對員工採取保護措施。

微軟否認2人的指控，表示從事審查、刪除兒童性侵等影片、圖片的員工，他們的健康安全是公司最重視的，每個月都會對這些員工提供適當的心理支持。

2人反稱，微軟所謂的「員工健康方案」，其實根本不完善，只是叫他們出去走走、玩遊戲紓壓而已，根本沒用。

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相關關鍵字： Microsoft 創傷後壓力症候群 審查 工程師 微軟
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