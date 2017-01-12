台男陳屍曼谷公寓 頭套塑膠袋跪地

2017-01-12 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名73歲台灣老翁被發現陳屍在曼谷一處公寓內，頭套黑色塑膠袋，警方初步判斷為自殺，但死因仍待勘驗調查。

綜合媒體報導，73歲廖姓（譯音）男子今（12日）被發現陳屍在公寓4樓房間內，已經死亡多日，現場沒有打鬥或遭入侵的痕跡，死者頭上套著黑色塑膠袋並綁上細繩，跪坐在床邊，警方初步判定為自殺。

據報導，警方找到男子的護照，已連絡我國駐泰代表處協助處理，並扣留了廖男的女友及一名陌生男子進行調查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980