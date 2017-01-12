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剛熬過2016... CNN：2017年是「極具風險」年！

CNN指出，2017年將是極具風險的一年。圖左至右為美國準總統川普、中國國家主席習近平、德國總理梅克爾、俄羅斯總統普廷。（圖擷自CNN）

2017-01-12  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕許多人認為2016年過得不如意，但《CNN》認為明年還會更動盪，美國時間11日發表的評論指出，2017年將是一個「極具風險」的一年。

《CNN》記者寇塔索瓦（Ivana Kottasova）以「世界將成為危險的地方」為題撰文指出，今年被預期是極具風險的一年，包括經濟成長不足、社會不平等加劇、氣候異常、資料數據造假、反政府運動及非自願性移民等問題都將持續出現。另外還不忘提到川普將上任，是一股不可測的力量。

寇塔索瓦根據世界經濟論壇（WEF）、政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）、商業風險顧問公司Control Risks，整理出2017年全球的4大風險。

文中提到，美國正在「向內轉」，歐亞集團的總裁布瑞默（Ian Bremmer）表示，美國是維繫世界秩序的關鍵力量，若不扮演這個角色，絕對會成為今年世界的首要風險。

此外，其他3大風險包括「憤怒的選民」、「美中關係」、「俄羅斯作亂」等。WEF認為，選民因貧富差距、不平等擴大，造成英國脫歐、川普當選等，隨著風向轉變，歐洲今年幾個大選也可能削弱歐洲的政治穩定。文中也指出，美中關係可能在2017年徹底改變；至於美國向內看後，也可能給俄羅斯「作亂者」的角色開了綠燈。

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