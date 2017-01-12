金正恩胞妹入美制裁名單 南韓表示歡迎

2017-01-12 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部於11日公布，將對北韓的制裁名單再增加7人，其中包括北韓領導人的妹妹金與正（Kim Yo Jong），而南韓外交部發言人對此表示支持、非常歡迎！

綜合媒體報導，美國財政部11日於聲明中表示，海外資產控制局（Office of Foreign Assets Control, OFAC）增列7名北韓制裁名單，包括6男1女，全都是被控違反人權、實施嚴格審查（censorship）的北韓政府或執政黨北韓勞動黨的高官，而這7名新增的北韓高官中，唯一的女性就是金正恩27歲的妹妹金與正，目前擔任勞動黨宣傳和動員部副部長。

而根據《韓聯社》報導，南韓外交部發言人趙俊赫在今日對此表示歡迎，認為美國的制裁措施有助於國際社會進一步認識北韓人權現狀，更可促進該問題的討論與具體解決方案，更藉此呼籲北韓正視國際間維護人權的聲浪，改善人權狀況。