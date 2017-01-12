| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

月球比想像中老！ 年齡高達45.1億年

最新研究顯示，月球的年齡遠比過去科學家預估的還要更老，可能高達45.1億年。（美聯社）

2017-01-12  20:39

〔即時新聞／綜合報導〕1971年「阿波羅14」太空人登陸月球，帶回月球的岩石和土壤供科學家分析；最新研究顯示，月球的年齡遠比過去科學家預估的還要更老，可能高達45.1億年。

綜合外媒報導，加州大學洛杉磯分校研究團隊昨（11）日發表於期刊《科學進展》（Science Advances ）的研究成果顯示，太陽系誕生後的6000萬年內，月球就已經形成，遠比過去預估的時間還要更早；科學家過去多認為月球至少在太陽系誕生2億年後才形成。

加州大學洛杉磯分校研究團隊將阿波羅14號從月球帶回來的鋯石礦物製成樣本，採用「鈾鉛定年法」測量，定年結果顯示月球的年齡可能高達45.1億年，月球遠比科學家預估的還要更老；研究團隊成員巴邦尼（Melanie Barboni）指出，知道月球的年齡是了解地球生成與演進的重要關鍵。

相關連結請見︰

研究原文：Early formation of the Moon 4.51 billion years ago

廣告
  • 加州大學洛杉磯分校研究團隊採用「鈾鉛定年法」，測量分析1971年「阿波羅14」登陸月球時帶回地球的月球岩石和土壤。（美聯社）

    加州大學洛杉磯分校研究團隊採用「鈾鉛定年法」，測量分析1971年「阿波羅14」登陸月球時帶回地球的月球岩石和土壤。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加州大學洛杉磯分校 太空 月球 研究 阿波羅14
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：月球比想像中老！ 年齡高達45.1億年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.