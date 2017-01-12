月球比想像中老！ 年齡高達45.1億年

最新研究顯示，月球的年齡遠比過去科學家預估的還要更老，可能高達45.1億年。（美聯社）

2017-01-12 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕1971年「阿波羅14」太空人登陸月球，帶回月球的岩石和土壤供科學家分析；最新研究顯示，月球的年齡遠比過去科學家預估的還要更老，可能高達45.1億年。

綜合外媒報導，加州大學洛杉磯分校研究團隊昨（11）日發表於期刊《科學進展》（Science Advances ）的研究成果顯示，太陽系誕生後的6000萬年內，月球就已經形成，遠比過去預估的時間還要更早；科學家過去多認為月球至少在太陽系誕生2億年後才形成。

加州大學洛杉磯分校研究團隊將阿波羅14號從月球帶回來的鋯石礦物製成樣本，採用「鈾鉛定年法」測量，定年結果顯示月球的年齡可能高達45.1億年，月球遠比科學家預估的還要更老；研究團隊成員巴邦尼（Melanie Barboni）指出，知道月球的年齡是了解地球生成與演進的重要關鍵。

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研究原文：Early formation of the Moon 4.51 billion years ago