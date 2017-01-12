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美準國務卿 拒絕譴責杜特蒂暴力掃毒

2017-01-12  22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國準國務卿提勒森（Rex Tillerson）昨日出席參議院外交委員聽證會，會上一名參議員向其徵求意見，指出「菲律賓的殺戮行動是侵犯人權的一種表現，美國應加以譴責」，提勒森對此表示，儘管菲律賓領袖杜特蒂用暴力進行掃毒活動，但美國仍將與菲國保持長期的友好關係，並說杜特蒂遭控的罪行，須經過謹慎的考究及充分的證據才能夠進行討論。

據《CNN》報導，菲律賓總統杜特蒂從去年6月上台以來，透過極端的掃毒活動，已殺害超過6000人，不久前一名睡夢中的6歲男童意外遭槍殺，殘忍手段惹人詬病，人權提倡者與歐巴馬均一致譴責這種行為，然而杜特蒂上個月表示，美國總統當選人川普對他的掃毒行動深表認同。

針對菲國頻頻傳出的殘忍手段，外交聽證會上一名參議員魯比歐（Marco Rubio）向美國準國務卿提勒森尋求意見，詢問他是否同意共同譴責杜特蒂，對此提勒森僅表示這些控訴需要更多的證據進行佐證，拒絕評論。

自杜特蒂上台以來，便與美國不合，一度主張斷絕軍事、經濟的合作關係，但現在因川普的關係，杜特蒂又改口說期待美、菲兩國的合作。杜特蒂上周受訪時表示，他不會停止自己的掃毒行動，直到最後一個與毒品有關的罪犯死去。

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  • 美國準國務卿提勒森，針對在外教聽證會上被問到的菲律賓掃毒人權問題，僅表示需要更多證據佐證對杜特蒂的批評，同時指出美、菲將持續維持友好關係。（法新社）

    美國準國務卿提勒森，針對在外教聽證會上被問到的菲律賓掃毒人權問題，僅表示需要更多證據佐證對杜特蒂的批評，同時指出美、菲將持續維持友好關係。（法新社）

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相關關鍵字： 人權 掃毒 杜特蒂 美國 美國國務卿 菲律賓
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