日韓為慰安婦銅像鬧僵 美國務卿籲保持合作關係

2017-01-12 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕韓國默許民團在日本駐釜山領事館前設置慰安婦銅像，日方祭出召回駐韓大使等措施反制，兩國關係緊張。美國國務卿凱瑞今天表示，日韓關係最近陷入困境，希望雙方保持冷靜，持續合作，美方也會在改善日韓關係中發揮必要作用。

據《韓聯社》報導，美國國務卿凱瑞今天主動與韓國外交部長尹炳世通電話，他表示，韓政府認真履行與日方就慰安婦問題達成的協議，過去一年內日韓關係改善，儘管最近陷入困境，仍應該保持冷靜。凱瑞說，美國將為改善日韓關係發揮必要作用，希望美日韓三國繼續保持良好合作關係。

尹炳世則轉達代理總統黃教安的說法，強調韓方秉持克制言行、避免與日關係惡化的原則，會尊重日韓慰安婦協議的宗旨與精神，持續為兩國關係努力。

日韓兩國在2015年針對慰安婦問題達成協議，日本同意出資10億圓（約台幣2.7億元）由南韓成立支援前慰安婦基金會，南韓也承諾不再就此問題批評日本。