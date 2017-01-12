為母則強！毒蟲持械闖民宅 慘遭孕婦爆打

2017-01-12 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國布里斯托（Bristol）一名即將臨盆的婦人蘇菲亞（Sophie Iles），遭到兩名蒙面人士持武器闖入家中尋找毒品，眼看嫌犯威脅到孩子們的性命，便持拐杖狠揍兩名蒙面毒蟲，其中一名毒蟲被打到怕，逃跑前還向蘇菲亞說：「對不起，我們弄錯地點了」，隨即倉皇逃離，所幸蘇菲亞腹中胎兒平安無事。

據《每日郵報》報導，英國布里斯托一位34歲名叫蘇菲亞的媽媽，日前家中遭到兩名蒙面毒蟲闖入，剛開始兩名蒙面毒蟲先在外敲門，蘇菲亞以為是郵差，便請自己11歲大的女兒寇依（Chloe）去開門，不料兩名毒蟲分別持球棒及雕刻刀闖入家中，寇依遭棒球棍重擊倒地，蘇菲亞則被雕刻刀架住脖子，被要求帶路上樓「找大麻」。

蘇菲亞因害怕他們傷害女兒及腹中胎兒，急中生智哄騙他們進入另一個房間後，便持拐杖痛擊兩名毒蟲，造成他們受傷倉皇逃離，離開前還向蘇菲雅頻頻致歉。

所幸在這場衝突中，懷孕8月的蘇菲亞僅肚皮瘀青，腹中胎兒平安無事，她受訪時表示：「當下沒想這麼多，腎上腺素爆發只為保護孩子」，但11歲大的女兒寇依身受重傷。警方指出，已在區域周邊加強安全巡邏，並已鎖定可疑人士。

不少網友留言表示：「太可怕了吧！希望這名媽媽跟孩子們接下來的日子都平安」、「不要亂開門啊」、「恩...這歹徒滿有禮貌的」、「惹熊惹虎，不能惹到懷孕的老木」。