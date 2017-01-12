澳洲虎航違規遭印尼停飛 700名澳客卡在峇里島

2017-01-12 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕廉價航空澳洲虎航（Tigerair Australia）違反了印尼規定，遭印尼當局全面取消航班，導致數百名「澳客」今受困於度假勝地峇里島。

根據《每日郵報》報導，澳洲虎航從昨天開始至明天往返印尼的航班，已被印尼當局全面取消，包括今、明兩天往返澳洲與峇里島的6個航班，預計將有2000多名旅客受影響，光是今天就約有700名旅客受影響，受困於峇里島。

印尼交通部表示，依照規定「澳洲虎航」（Tigerair Australia）的母公司「澳洲維京航空」（Virgin Australia）才有權在印尼賣票，但「澳洲虎航」卻自行在印尼賣票，明顯違反規定，因此決定在「澳洲虎航」改善前，取消「澳洲虎航」飛往印尼的所有航班。

澳洲虎航則表示，已請澳洲維京航空協助受困的旅客回國。