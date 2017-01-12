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「愛愛」時偷拔套遭女方告 男子被判性侵

2017-01-12  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕有名47歲男子和女友「愛愛」時，偷偷將保險套給拔掉，他因此被告上法院，瑞士洛桑法院認為，如果女方知道男方沒有戴套的話，會拒絕和男方「愛愛」，因此認定男子性侵，判他一年徒刑。

《The Local》報導，這名47歲的法國男子透過交友APP，約到了一名瑞士的女性，2人互有好感，便在女方的家進行第二次約會，後來發生了性關係。

不過男子「愛愛」到一半時，竟偷偷把保險套拔掉，女方直到「完事」才發現男子沒戴套，因此一狀告上法院。

法院認為，女方如果提前知道男方沒有戴套，是不會和他「愛愛」的，因此認定男子性侵，判他一年徒刑。女方的律師說，本案的判決是瑞士首例。

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  • 男子在「愛愛」時偷拔保險套，遭瑞士法院認定為性侵。（資料照，路透）

    男子在「愛愛」時偷拔保險套，遭瑞士法院認定為性侵。（資料照，路透）

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