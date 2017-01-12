明仁天皇生前退位後 日府擬改稱「上皇」

2017-01-12 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府研擬讓明仁天皇在2019年元旦讓位給皇太子德仁，完成天皇生前退位的心願。而外界好奇天皇退位後如何稱呼？據透露，政府傾向使用「上皇」一詞，已開始討論將這個稱呼列入關於明仁天皇退位的特別法中。

日本政府去年開始就天皇退位一事召開專家會議，會中關於天皇退位後的稱呼，除了「上皇」，也有人提出「前天皇」、「原天皇」、「太上天皇」等方案。

其實在日本歷史上，天皇退位後就是被稱為上皇，但過去戰亂時代的許多「上皇」退位後仍把持權位、甚至發動戰爭，讓部分專家對是否要沿用上皇的稱呼有所質疑。但日本政府考慮到民眾對上皇這個說法較熟悉，仍傾向採用上皇。

日本上一個生前退位而被稱為「上皇」的天皇，是江戶時代的光格天皇，他在1817年讓位給惠仁親王，直到1840年才過世。

日本政府預計本月下旬將天皇退位相關的法案提交給國會，與朝野各黨協商。除了天皇退位後的稱呼，包括退位天皇的身分、公務安排方式等也都會納入討論。