加國亞馬遜網站賣「印度國旗腳踏墊」 印強力譴責
2017-01-12 20:16
〔即時新聞／綜合報導〕知名國際電商「亞馬遜」（Amazon）在加拿大的網站上販賣印度國旗踏腳墊，遭到印度外交部長強力譴責，要求將商品下架、否則要取消亞馬遜員工的印度簽證。
《印度時報》報導，有網友發現加拿大「亞馬遜」網站販售一款印有印度國旗圖案的三色踏腳墊，對此，印度外交部長斯瓦拉吉（Sushma Swaraj）發文強力譴責，她表示「亞馬遜必須無條件道歉，並立刻將所有污辱印度國旗的商品下架」、「否則印度將註銷任何亞馬遜幹部的簽證」，甚至要求印度駐加拿大公署進行交涉。
斯瓦拉吉的貼文被許多印度網友轉發，向亞馬遜公司抗議。亞馬遜雖然仍未做出正式的回應或道歉，不過已將印度國旗踏腳墊下架。
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