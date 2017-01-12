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參選南韓總統？ 潘基文：將儘快做出無私的決定

2017-01-12  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統熱門人選、前聯合國秘書長潘基文今（12）日首度以平民的身分返抵南韓，面對大批在機場守候的民眾和媒體，潘基文慷慨激昂的表示自己想要獻身國家。外界普遍預料，潘基文很快就會正式宣布參選南韓總統。

綜合外媒報導，潘基文今日下午返抵南韓仁川機場時，向媒體表示南韓正面臨巨大的難關，而自己將會憑藉過去在聯合國的經歷，獻身國家，努力為南韓帶來美好的未來；潘基文強調「會儘快就自己的政治生涯，做出無私的決定」。

外界普遍預料，潘基文很快就會對外宣布參選南韓總統，而潘基文的參選，勢必會讓南韓各政黨間的關係更加詭譎複雜。此外，潘基文日前被指稱捲入受賄醜聞，預料潘基文正式宣布參選南韓總統前，也會公開說明「賄賂門」傳聞。

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  • 潘基文今（12）日首度以平民的身分返抵南韓，慷慨激昂的表示自己想要獻身國家；外界普遍預料，潘基文很快就會正式宣布參選南韓總統。（路透）

    潘基文今（12）日首度以平民的身分返抵南韓，慷慨激昂的表示自己想要獻身國家；外界普遍預料，潘基文很快就會正式宣布參選南韓總統。（路透）

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