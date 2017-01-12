博科聖地女學生遭擄1000日 奈國政府做好妥協打算

2017-01-12 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）兩年多前在奈國東北部奇博克（Chibok）綁架200多名女學生，本月8日，剛好是這些女學生遭擄的第1000日，雖有21名人質在去年13日獲釋，但目前仍有195名的少女在對方手上，奈及利亞政府壓力與日俱增，據悉，奈國政府將用軍事武器來作為換回少女們的籌碼，然而這恐將導致激進組織的壯大，當前情況變得非常為難。

綜合外媒報導，安全專家表示，這些遭綁的女學生對於激進組織而言是利潤龐大的談判籌碼，傳出組織迎娶少女，讓她們成為家眷，藉此控制奈國政府不敢對他們大肆討伐。

據奈及利亞新聞部長指出，激進組織擬再放出83名人質，但代價是52億美元（約新台幣1680億）的天價贖金。據悉，目前內部各派人馬對於向激進組織妥協的條件不一，造成救援延宕，本月8日已是女學生遭綁的第1000日，政府談判速度緩慢，已讓人民逐漸失去耐心。

風險管理公司董事瑞恩（Ryan Cummings）11日表示，為了確保女孩們都能被釋放，奈國政府將會適時的讓步，而這恐讓博科聖地得以進一步向政府要求武器、車輛或金錢，這恐怕會讓他們的武裝運動持續壯大。