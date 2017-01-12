車庫門驚見「無頭貓」 警察即刻救援！

美國日前就發生一起家貓，意外被車庫門夾住的驚魂案。（圖擷自DailyMail）

2017-01-12 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕「貓」既神秘又討人喜愛，是許多人家中飼養的寵物，而美國日前就發生一起家貓意外被車庫門夾住的驚魂案，所幸貓咪在警員的即時搶救下，並無大礙。

綜合外媒報導，在美國路易斯安那州，一戶人家的白色車庫門上夾著一隻灰白貓，這隻貓的上身被卡在車庫裡，而下身就這樣一動也不動的「掛」在鐵門上，模樣怵目驚心，鄰居見狀後趕緊報警，警員史考特（Mike Scott）到現場後，便與鄰居合力將門框拆下，貓咪也因此順利獲救。

據了解，貓咪當時是在車庫上睡覺，不過主人出門時並沒有注意到，才會釀成意外。史考特表示，「工作了34年，第一次遇到這種狀況，幸好結局是好的」，他還說，自己並非愛貓人士，不過沒有人願意看到動物受難。