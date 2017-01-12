| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

車庫門驚見「無頭貓」 警察即刻救援！

美國日前就發生一起家貓，意外被車庫門夾住的驚魂案。（圖擷自DailyMail）

2017-01-12  20:34

〔即時新聞／綜合報導〕「貓」既神秘又討人喜愛，是許多人家中飼養的寵物，而美國日前就發生一起家貓意外被車庫門夾住的驚魂案，所幸貓咪在警員的即時搶救下，並無大礙。

綜合外媒報導，在美國路易斯安那州，一戶人家的白色車庫門上夾著一隻灰白貓，這隻貓的上身被卡在車庫裡，而下身就這樣一動也不動的「掛」在鐵門上，模樣怵目驚心，鄰居見狀後趕緊報警，警員史考特（Mike Scott）到現場後，便與鄰居合力將門框拆下，貓咪也因此順利獲救。

據了解，貓咪當時是在車庫上睡覺，不過主人出門時並沒有注意到，才會釀成意外。史考特表示，「工作了34年，第一次遇到這種狀況，幸好結局是好的」，他還說，自己並非愛貓人士，不過沒有人願意看到動物受難。

廣告
  • 史考特表示，「工作了34年，第一次遇到這種狀況，幸好結局是好的」。（圖擷自DailyMail）

    史考特表示，「工作了34年，第一次遇到這種狀況，幸好結局是好的」。（圖擷自DailyMail）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 其趣 半截貓 奇搜 美國 貓咪 路易斯安那州 車庫
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：車庫門驚見「無頭貓」 警察即刻救援！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.