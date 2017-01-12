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中國商標新規 公眾人物名字不得申請註冊

2017-01-12  18:38

〔即時新聞／綜合報導〕不少明星、名人的名字會被中國「有心人」搶註商標，引發諸多官司爭議，對此，中國最高人民法院在11日發布最新規定，從今年3月1日起，公眾人物的姓名將不得註冊商標。

綜合媒體報導，近年不少中國商人把明星、電影名稱、電影角色等註冊為商標，包括「喬丹」、「007」、「哈利波特」、「川普」等，NBA球星麥可喬丹（Michael Jordan）就為此纏訟4年之久，終於在去年12月贏回自己的名字。

對此，中國最高人民法院11日召開記者會發布《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》。依中國商標法，有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌不得作為商標，新規明確訂定，商標標誌或要素若對社會公共利益和秩序有負面影響，可被認定為前述「其他不良影響」。

新規指出，將政治、經濟、文化、宗教、民族等領域公眾人物姓名等註冊為商標，也是「其他不良影響」，根據商標法不得申請註冊。想用商標搭明星「便車」也不行，影視作品、角色名稱等，若民眾容易從該商標產品聯想到名人，也是禁止。

像「麥肯基」這樣的山寨商標，新規也指出，對於知名商標進行複製、摹仿或者翻譯，法院會考量商標標誌的近似程度、商品的類似程度、請求保護商標的顯著性和知名程度及相關公眾的注意程度等。

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  • 中國新規指出，公眾人物的姓名將不得註冊商標。NBA球星麥可喬丹為此纏訟4年之久，終於在去年12月贏回自己的名字。（美聯社）

    中國新規指出，公眾人物的姓名將不得註冊商標。NBA球星麥可喬丹為此纏訟4年之久，終於在去年12月贏回自己的名字。（美聯社）

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