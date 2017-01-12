川普被爆觀賞妓女小便 原來爆料者是他...
2017-01-12 18:06
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）遭外媒爆料，在美國大選期間與俄國政府互換情報，甚至傳出他曾在俄羅斯飯店觀看應召女郎表演小便，過程還被俄國情報單位錄影作為要脅，引發全球譁然。據傳，這名爆料者正是前英國情報人員史迪爾（Christopher Steele）。
綜合媒體報導，據悉，主要爆料內容來自於52歲的英國MI-6前情報員史迪爾，他曾從事多年外交工作，目前則在倫敦奧必斯商業情報公司，擔任總監一職，身分曝光後，史迪爾因怕被俄國尋仇，已早一步先前往秘密地點藏匿。
《CNN》10日報導，消息人士透露，美國情報機構就俄國網攻駭入美國總統大選，向現任總統歐巴馬（Barack Obama）與候任總統川普做簡報時，曾提出一份未經證實的備忘錄摘要，內容指控俄國特工宣稱，手上握有川普個人的猥褻資訊，以及川普陣營與俄國政府在選舉期間互換情報的證據。
隨後這份備忘錄全文也被公布出來，內容提到川普接受俄國聯邦安全局招待，在莫斯科麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）總統套房，要求一群應召女郎表演撒尿秀，全程還被記錄下來。但遭川普痛批這是沒有查證的假新聞，俄國也出面駁斥這份備忘錄是胡說八道。
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