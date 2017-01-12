紐西蘭父女遊艇故障 海上奇幻漂流27天抵澳洲

紐西蘭父女在海上漂流27天後，順利在澳洲上岸。（圖擷自stuff.co.nz）

2017-01-12 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕海上奇幻漂流！紐西蘭懷卡托（Waikato）一名46歲男子蘭登（Alan Langdon）上月帶著6歲女兒出海，不料遊艇卻在海上故障，海上航行27天後在澳洲上岸，兩人健康狀況正常。

綜合外媒報導，去年12月17日蘭登與6歲女兒從紐西蘭卡菲亞港出海，遊艇的舵在塔斯曼海（Tasman Sea）上故障，在海上漂流27天後，最近在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的烏拉杜拉（Ulladulla）上岸。

報導指出，蘭登當時有攜帶GPS，但無法掌握確切位置，也無法聯繫岸上的人，澳洲相關單位立刻通知澳洲沿海注意這對失蹤婦女，蘭登上岸後立刻被澳洲警方帶去訊問，他也將面臨非法入境、危害兒童等多項指控。

蘭登則表示，女兒對這次航行「很開心」，他和女兒只想在當地汽車旅館好好休息。他補充，兩人健康狀況正常，女兒曾與他在海上56天，這次只有27天不算太長。