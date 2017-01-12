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香港政務司長林鄭月娥請辭 宣布參選特首

2017-01-12  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港政務司長林鄭月娥今天宣布，已向特首梁振英請辭，準備投入特首選舉。據傳她獲得北京支持，成為下任香港特首機率相當高。

林鄭月娥請辭的消息今天上午傳出，香港政府也證實梁振英收到辭呈，並已呈交中國中央政府等候批准。林鄭月娥傍晚親自召開記者會直言，請辭只有一個原因，就是準備參加下一屆特首選舉。林鄭月娥明日開始休假，職務由勞工及福利局局長張建宗代理。

在梁振英去年底宣布不競選連任後，林鄭月娥就被視為香港下屆特首熱門人選，更有媒體報導稱，她是北京「唯一支持」的人選。

林鄭月娥多年來在香港政府任職，涉入過皇后碼頭搬遷、政改、鉛水事件等爭議，近日在外界完全不知悉的情況下和北京簽署協議，宣布將在九龍半島興建北京故宮博物館香港分館，挨批刻意以此作法讓北京宣示中央主權，諂媚意味濃厚。

除了林鄭月娥外，香港下任特首熱門人選還包括財政司長曾俊華，曾已於去年12月請辭備戰，但北京方面至今未准辭，引發外界遐想。

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  • 香港政務司長林鄭月娥今天宣布請辭，準備投入特首選舉。（彭博）

    香港政務司長林鄭月娥今天宣布請辭，準備投入特首選舉。（彭博）

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