| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

安倍晉三訪菲送大禮 將金援新台幣2800億

2017-01-12  17:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今日抵達菲律賓，不但與菲律賓總統杜特蒂見面，更將宣布，在未來5年提供資金援助，金額達到一兆日圓（約台幣2800億）。

根據《日經新聞》報導，為提高基礎設施投資效率，日、菲兩國將成立高層官員委員會。日本也將提供「大規模」金錢援助，金額達一兆日圓，集合官方與民間的力量，幫助菲律賓在地鐵、供電等城市基礎建設上的發展，以及配合杜特蒂積極掃毒的行動，對戒毒保護設施等建設提供協助

報導中提到，因菲律賓近來展現出反美親中的態度，安倍晉三此舉有意提升兩國間的良好關係，藉此牽制中國。安倍晉三接下來也將訪問澳洲、印尼和越南。

廣告
  • 安倍晉三訪問菲律賓，並與杜特蒂會面。（歐新社）

    安倍晉三訪問菲律賓，並與杜特蒂會面。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安倍晉三 日本 杜特蒂 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：安倍晉三訪菲送大禮 將金援新台幣2800億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.