安倍晉三訪菲送大禮 將金援新台幣2800億

2017-01-12 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今日抵達菲律賓，不但與菲律賓總統杜特蒂見面，更將宣布，在未來5年提供資金援助，金額達到一兆日圓（約台幣2800億）。

根據《日經新聞》報導，為提高基礎設施投資效率，日、菲兩國將成立高層官員委員會。日本也將提供「大規模」金錢援助，金額達一兆日圓，集合官方與民間的力量，幫助菲律賓在地鐵、供電等城市基礎建設上的發展，以及配合杜特蒂積極掃毒的行動，對戒毒保護設施等建設提供協助

報導中提到，因菲律賓近來展現出反美親中的態度，安倍晉三此舉有意提升兩國間的良好關係，藉此牽制中國。安倍晉三接下來也將訪問澳洲、印尼和越南。