末日預言實現？義大利溫暖南方下雪

義大利南方薩蘭托等地罕有雪景，令各種末日說再起。（圖截自Instagram nikkor）

2017-01-12 16:36

〔編譯陳正健／綜合報導〕義大利南方薩蘭托半島（Salento）的溫暖海灘，近日下起異常大雪，引起人心惶惶，因為中世紀末占星師塔夫里（Matteo Tafuri）曾經預言，此地下雪是末日徵兆。

根據《每日郵報》報導，塔夫里是古義大利哲學家和占星學家，曾於500年前在日記上寫道，薩蘭托有著棕梠樹和和煦南風，從未有過雪景，但在連下兩天雪、天上出現兩道閃電後，他知道末日將至。

令人震驚的是，在塔夫里逝世近500年後，薩蘭托海灘近日真的遭到白雪覆蓋，很多當地民眾紛紛拍下這個奇景。

對此驚悚預言，義大利許多民眾嗤之以鼻，但也有不少人認真看待，盼望塔夫里描述的兩道閃電不要出現。

歐洲今年冬天氣候異常，義大利近日也受低溫侵襲，全國至少已有8人死亡，但南方薩蘭托等地罕有雪景，也令各種末日說再起。