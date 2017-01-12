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美國笨賊惹錯人 遭64歲白髮老翁當場擊斃

2017-01-12  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州2名搶匪異想天開，竟然持槍去搶劫「槍枝專賣店」，下場就是被64歲、白髮白鬍的老店長連開兩槍擊斃1人，另1人嚇得落荒而逃，店長隨後沒有被檢方起訴，在逃的搶匪正由警察追捕中。

據《每日郵報》報導，整起事件發生在12月26日，當時強盜持槍並戴著滑雪面具闖進店內，並用槍指著1名員工要他趴下，揚言若不照做就會開槍殺人，員工嚇得高舉雙手投降。此時在一旁的64歲的店長格魯佛（Jimmy Groover）拿起手槍對著1名歹徒就是兩槍，遭槍擊的搶匪當場死亡。

事後格魯佛表示他厭惡發生這種事，但他別無選擇，只能射殺那名搶匪。他感嘆這家店已經開了30年，過去從沒有這樣的事情發生，他也從來不想要這種事出現，而格魯佛所想要的，就是治安良好，讓人們晚上能夠安心回家。

相關影片請見：

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  • 美國喬治亞州槍械店的64歲老闆格魯佛（Jimmy Groover），拿起手槍對抗搶匪，右上角的歹徒遭擊斃後倒在地上。（圖擷自Youtube）

    美國喬治亞州槍械店的64歲老闆格魯佛（Jimmy Groover），拿起手槍對抗搶匪，右上角的歹徒遭擊斃後倒在地上。（圖擷自Youtube）

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