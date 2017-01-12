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日本銀座線開通90年 重現當年列車裝潢與民同樂

通車當時所使用的1000型列車。（擷取自朝日新聞網）

2017-01-12  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕被認為是日本首條正規地鐵的銀座線即將迎來開通90週年，為此，東京地下鐵株式會社（東京Metro）特別重現當年剛開通時所使用的「1000型」特別列車，並將在1月17號及3月中旬，分別投入1列6節車廂單列列車投入銀座線。

根據「朝日新聞網」報導，銀座線1927年12月開始在淺草至上野之間行駛，路長約2.2公里，通車時所使用的就是1000型列車，並延續使用至1968年才汰除更換新款列車；而現行使用的「1000系」列車更承襲了1000型的黃色外觀。

東京Metro為歡慶開通90週年，特別重現當年剛通車的1000型列車，保留木紋基調牆壁、棕紅色地板窗沿、綠色座位及黃銅色扶手及握桿，並將在1月17日及3月中旬，分別投入一列6節車廂的單列列車，供民眾懷舊搭乘。

東京Metro將特別重現1000型列車的內裝。（擷取自朝日新聞網）

車內還設有車箱號碼及製造商名牌。（擷取自朝日新聞網）

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