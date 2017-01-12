杜特蒂減貧大計 為600萬婦女提供免費避孕用品

2017-01-12 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）又有新動作，下令政府提供免費避孕用品，估計有600萬婦女受益。此舉是杜特蒂減貧大計的一部分，但預計將面臨羅馬天主教的激烈反對。

綜合外媒報導，菲律賓國家經濟發展局秘書長佩尼亞（Ernesto Pernia）週三（11日）表示，杜特蒂已在週一簽署一項行政命令，下令為600萬婦女提供免費避孕用品，預計到2018年，會有200萬因貧窮無法獲得避孕用品的婦女受益。

杜特蒂表示，他希望能減少婦女意外懷孕的機率，特別是貧窮婦女。但該行政命令預計會面臨天主教激烈反對，根據皮尤研究中心指出，菲國逾80%民眾是羅馬天主教徒。

佩尼亞指出，減緩人口增長的需求與該國經濟成長有關聯，讓未計畫的生育需求為零，是政府減貧計畫的重要部分，當局希望在2022年將貧窮率降低到13%，低於去年的21.6%。他說，政府認為避孕規定有利於生命、婦女、孩子，也有利於經濟發展。

菲國前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）花了多年時間才成功通過法案，在該國推廣使用避孕用品，但該法在2015年遭反墮胎團體反對，菲國最高法院對相關法令頒布臨時禁令。