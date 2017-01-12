印度女天天嘔吐 手術後肚裡取出150條活蟲

2017-01-12 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕來自印度北方邦的一名22歲女子貝古姆（Neha Begum）在過去幾週幾乎天天嘔吐，在本月初趕到醫院後，醫師經過手術後才發現子貝古姆的肚子裡有許多寄生蟲，最後竟然從中取出150隻寄生蟲，每一隻都長達20至25公分。

根據英國《太陽報》報導，醫師提瓦里（Anand Prakash Tiwari）指出，當時幫貝古姆診斷時，發現她是腸道阻塞，在進行手術時，發現貝古姆的肚子裡有許多活寄生蟲，最後竟從中取出150隻寄生蟲，而且每一隻寄生蟲的長度至少都有20公分。提瓦里驚訝地說：「我被嚇傻了，這是極端罕見的病例，我從沒看過有人的體內可以有這個多寄生蟲，一般來說病人的體內有3至4條寄生蟲，但如此大量的病例我是第一次看到。」

貝古姆表示，先前曾多次就醫，但當時醫師只有給他止痛藥，並沒辦法幫她解決問題，不過經過此次手術後已好轉許多，讓她宛如重獲新生。醫師提瓦里指出，類似情況通常是因為飲食不衞生所造成，患者進食含蟲卵的食物或是水之後，導致寄生蟲進入患者體內，但只要注重衛生，可以大幅降低此風險。