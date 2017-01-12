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這是哪一國？ 波蘭外長口誤與「聖艾斯科巴」會晤

波蘭外長外長口誤，網友惡搞出該國的國旗與政治經濟。（圖擷自twitter）

2017-01-12  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕為了爭取在2018年擔任聯合國安理會非常任理事國，波蘭外交部長波特斯科斯基（Witold Waszczykowski）積極向各國展開遊說工作，他稱與近20個國家的官員進行會談，其中包含「聖艾斯科巴」（San Escobar），但地球上並不存在這個國家。

綜合外媒報導，波蘭外交部長波特斯科斯基最近奔波各國，爭取他們支持波蘭在2018年至2019年擔任聯合國安理會非常任理事國，10日，他告訴媒體自己與將近20個國家的官員互動，並稱在波蘭外交史上首次與一些加勒比海地區國家會晤，比如「聖艾斯科巴」（San Escobar），不過地球上並不存在這個國家，引起各界討論。

波蘭外交部發言人喬安娜（Joanna Wajda）出面緩頰說，外長只是口誤，他本來想說是「聖克里斯多福及尼維斯」（Federation of Saint Christopher and Nevis）但國明說成「聖艾斯科巴」。

「聖克里斯多福及尼維斯」是在加勒比海上一個由兩個島組成的國家，該國1983年10月9日與台灣建交，為台灣邦交國之一。

不過網友紛紛在社交網站上惡搞外長口中的國家，網友替「聖艾斯科巴」設計出國旗，還在推特上以該國名義表示：「完全支持波蘭成為安理會非常任理事國」，並說正在修建波蘭外長的雕像來鞏固兩國之間的友誼。

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