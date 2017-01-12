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中共轟炸機隊入侵南韓防空識別區 韓：不排除與薩德有關

2017-01-12  13:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國（H-6）轟炸機機隊在1月9日上午及下午曾多次進入南韓航空識別區，南韓國會國防委員會今舉辦座談會，國防部官員表示，中國機隊入侵南韓防空識別區有可能與「薩德」有關。

根據南韓《韓聯社》報導，出席座談會的共同民主黨議員李哲熙透露，國防部官員在座談會指稱，中國軍機之所以入侵入侵防空識別區，是中國對中韓之間「懸而未決的重要問題」所做的應對措施，隨後該官員被追問何謂「懸而未決的重要問題」？是否指的是薩德系統？該官員則回應不排除這可能性。

而這批中國轟6轟炸機機隊，在9日上午10點至下午3點多次位於濟州島西南方離於島周邊的防空識別區，南韓空軍也對此緊急出動F-15K、KF-16等10多架戰機前往防空識別區巡航，並對中國軍機發出警告信號。

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  • 南韓國防部官員表示，日前中國機隊入侵南韓防空識別區有可能與「薩德」有關。圖為轟6轟炸機。（取自日本防衛省新聞資料）

    南韓國防部官員表示，日前中國機隊入侵南韓防空識別區有可能與「薩德」有關。圖為轟6轟炸機。（取自日本防衛省新聞資料）

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