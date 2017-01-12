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諷刺剪綵王 網友調侃肯亞總統好大喜功

上週肯亞總統肯雅塔為人行天橋剪綵，引爆肯亞民眾不滿。（圖擷取自推特）

2017-01-12  13:11

〔即時新聞／綜合報導〕最近民眾諷刺肯亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）熱愛參加動土和啟用典禮，發起一場剪綵比賽，在社群網站上號召網友參加，模仿肯雅塔的剪綵大賽，調侃他好大喜功。

綜合媒體報導，肯亞總統肯雅塔從廁所到大橋的各種開發計畫，都舉辦動土和啟用典禮，但其實不少開發計畫早已開始進行。上週肯雅塔到肯亞第二大城蒙巴薩（Mombasa）參加人行天橋的剪綵典禮，引爆肯亞民眾不滿，肯雅塔還強調此人行天橋是不需動力的。

民眾為表達對肯雅塔的不滿，爭相到社群網站上模仿，稱是「Uhuru Challenge」（烏胡魯挑戰）。有網友將夾腳拖繩子剪掉，「我正式宣布啟用高級移動設備項目」；有人還剪開餐巾紙包裝，「我在此委託用這當作我們和餐巾紙聯盟新外交關係的象徵」；網友剪開收音機上的繩子，「啟動小巧的音訊傳輸設備」。不僅剪綵，還有網友拿出快用完的乳液罐，「啟用這罐妮維雅乳液的最後階段」。

有網友將夾腳拖繩子剪掉，「我正式宣布啟用高級移動設備項目」。（圖擷取自推特）

網友剪開收音機上的繩子，「啟動小巧的音訊傳輸設備」。（圖擷取自推特）

網友拿出快用完的乳液罐，「啟用這罐妮維雅乳液的最後階段」。（圖擷取自推特）

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標題：諷刺剪綵王 網友調侃肯亞總統好大喜功


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