遲遲未公布稅單 川普：沒人在乎 因為我贏了
2017-01-12 12:12
川普在今日召開當選後首場記者會。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普在競選期間，因沒有公布稅務資料而成為對手攻擊目標，即使當選後仍沒有對外公開相關資訊，他在今日的記者會上被問到這件事時表示，「我選贏了，沒有民眾會在乎這件事。」
川普在競選期間，皆以稅務資料仍在統計為由，遲遲沒有對外公布，也打破了數十年來，總統參選人皆會公布稅單的慣例。在今日這場當選後的首場記者會中，不意外地被媒體詢問此事，川普回說，「你知道的，唯一在乎我的稅務資料的人是記者，OK？」
記者追問：「所以你不認為美國民眾關心這件事情？」川普說：「我的確不這麼認為，我贏了，成為了總統，我不認為有人在意稅單的事情，我認為在乎的人只有你。」
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