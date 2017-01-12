竄改抗戰14年為和平？ 他戳破盲點酸爆中國

2017-01-12 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國教育部循國家主席習近平去年指示，將中小學教材「8年抗戰」全面改成「14年抗戰」，外交部發言人更解釋此舉是為了要「喚起年輕一代對和平的嚮往」。對此，有網友發表意見，質疑「難道打越久越和平？」

中國教育部改寫中小學教材，將「8年抗戰」改成「14年抗戰」，引發各界強烈批評。《蘋果日報》報導，香港時事評論員林忌痛批政治凌駕歷史，企圖以民族主義來洗腦中國年輕一代。林忌表示，歷史不容竄改，8年抗戰是從77事變開始，若改成14年，就會凸顯中共在918到77事變之間「賣國」的真相。

文章經轉載至PTT後引起熱議，鄉民們紛紛譏嘲說「說個笑話，中國談和平」、「越打越長的和平」、「8年跟14年，對於和平的嚮往與堅持，有何關係？」、「一天到晚威脅武統還說嚮往和平？」、「整天說不惜一戰的人說要和平XDDD」、「打越久越和平XDD，突破盲點」。