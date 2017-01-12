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海水升溫 日最大珊瑚礁群「石西礁湖」7成白化死亡

位於日本沖繩石垣島和西表島之間的珊瑚礁「石西礁湖」，是日本最大的珊瑚礁群，由於白化現象加劇，已經高達70.1%的珊瑚死亡。（圖擷自《每日新聞》）

2017-01-12  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本環境省昨（10日）發表最新調查報告顯示，由於海水升溫，位於日本沖繩石垣島和西表島之間的珊瑚礁「石西礁湖」出現大規模白化現象，已經觀查到70％的珊瑚白化死亡。

綜合日本媒體報導，位於日本沖繩石垣島和西表島之間的珊瑚礁「石西礁湖」，是日本最大的珊瑚礁群，面積約有300平方公里，有400多種珊瑚遍布在此；日本環境省昨發表調查報告顯示，由於去年夏天海水溫度較往年高出1、2度，導致珊瑚白化現象加劇，去年9、10月珊瑚白化率為97%，死亡率56.7%，而11月至12月的觀察顯示，已經高達70.1%的珊瑚死亡。

根據研究顯示，海水升溫是導致珊瑚大量白化死亡的主因之一，在海水溫度達到約攝氏30度時珊瑚就容易出現白化現象，所謂的白化，就是指共生藻不堪高溫脫離珊瑚後，珊瑚骨骼透明化呈現白色的現象，如果時間較短，尚可恢復，若長期持續白化，珊瑚蟲就會因缺少藻類滋養而衰弱死亡。

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