遭塔利班擄走近半年 2外籍教授向川普求救

遭塔利班擄走近半年，兩名教授面容憔悴地乞求美國政府與塔利班談判。（圖擷自YouTube）

2017-01-12 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕2位國籍分別為美國與澳洲的教授，去年8月遭阿富汗極端組織塔利班（Taliban）綁架後即下落不明，昨（11日）塔利班在YouTube上傳一段影片，片中這兩名教授現身，面容憔悴地乞求美國政府與塔利班談判。

綜合外媒報導，去年8月7日在阿富汗美國大學（American University of Afghanistan）教課的美籍教授金（Kevin King）與澳籍教授威克斯（Timothy Weeks）遭塔利班擄走，隨即下落不明，美國總統歐巴馬曾派出海豹特種隊（NAVY SEALs）試圖營救未果，這影片是被綁架近半年來人質首度現身。

該影片拍攝時間研判為今年年初，在這13分鐘的影片裡，2位教授苦苦哀求美國政府與綁匪談判，塔利班組織要求釋放數名被捕的恐怖份子，來換取教授，教授們哽噎向準美國總統川普表示：「川普先生，我們已經在這一段時間了，如果不與他們談判，我們將被處死」。

阿富汗現局勢不安，日前首都喀布爾（Kabul）還發生2起由自殺炸彈客、汽車炸彈造成的連續爆炸案，目前已有至少21人死亡、40餘人受傷，極端組織塔利班已經承認犯案。

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