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烹飪女師遭控「不做菜教做愛」誘拐未成年口愛炒飯

2017-01-12  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名36歲烹飪老師史坦福（Tara Stumph），被學生家長指控在學校沒教學生做菜，反教學生做愛，還指導一名少年口交，重創未成年身心健康。

英國《每日星報》報導，史坦福任教於加州的阿羅優葛蘭德高中（Arroyo Grande High School），她涉嫌在2014年9月，至2015年12月期間，對當時一名未成年學生進行課堂、課後「特別烹飪指導」，不僅傳裸照、色情影片，還與學生口交與「炒飯」。

學生家長不僅指控史坦福，還連同校長鮑爾斯（Conan Bowers）、2名教職員等人，一起告上法院，稱校方針對史坦福的行徑，早已知情，卻未採取因應措施，企圖息事寧人，讓孩子受到傷害，不排除向被告尋求損害賠償與律師費。

另外，報導也指出，這件事情已非首次發生，在此之前，至少有1名學生遭到史坦福魔爪，對此，有網友表示，「真噁心」，也有人質疑，為什麼受害者換成男性，這個議題就不會像女性受害一樣被放大檢視，引人注目。

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  • 烹飪老師史坦福，被學生家長指控在學校沒教學生做菜，反教學生做愛，傷害未成年身心健康。（圖擷取自《每日星報》）

    烹飪老師史坦福，被學生家長指控在學校沒教學生做菜，反教學生做愛，傷害未成年身心健康。（圖擷取自《每日星報》）

  • 任教於加州阿羅優葛蘭德高中的史坦福，遭控涉嫌在2014年9月，至2015年12月期間，對當時一名未成年學生進行課堂、課後「特別烹飪指導」。（圖擷取自《每日星報》）

    任教於加州阿羅優葛蘭德高中的史坦福，遭控涉嫌在2014年9月，至2015年12月期間，對當時一名未成年學生進行課堂、課後「特別烹飪指導」。（圖擷取自《每日星報》）

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