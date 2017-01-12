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踩到禁忌？靴子鞋印竟是納粹標誌 廠商急回收

2017-01-12  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕「納粹」在歐洲是極具爭議且禁忌的話題，但國外一家生產靴子的公司，被網友發現鞋底所踩出的鞋印會呈現納粹「卍」字符號，販售商決定將該款產品全數回收。

美國論壇「Reddit」有網友指出，「Polar Fox boot」所生產一雙要價38.99美元（台幣1245）元的靴子，所採出的腳印竟然呈現「卍」字。

根據《每日郵報》報導，販售該品牌的廠商表示，出現卍字符號並非有意為之，但仍坦承是設計上的疏失，商家也將回收該款產品，「無疑地，我們得將這款產品從貨架上撤走，它在設計上有明顯的缺陷。」

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  • 納粹卍字符號。（圖片擷取自網路）

    納粹卍字符號。（圖片擷取自網路）

  • 鞋印呈現納粹卍字，商家決定回收該款產品。（圖片擷取自網路）

    鞋印呈現納粹卍字，商家決定回收該款產品。（圖片擷取自網路）

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