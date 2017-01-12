北韓部署新型「飛毛腿」飛彈 可載核彈頭鎖定南韓

南韓國防部《2016國防白皮書》指出，北韓部署多項新武器，其中新型飛毛腿飛彈可搭載核彈頭，範圍覆蓋南韓全境。（法新社）

2017-01-12 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部昨日發表《2016國防白皮書》，對北韓所擁有的「鈽」持有量做出最新評估，現在北韓擁有約50公斤的「鈽」，可製造約10枚核彈頭，而北韓部署多項新武器，其中新型飛毛腿飛彈可搭載核彈頭，範圍可覆蓋南韓全境。

根據南韓《朝鮮日報》報導，南韓國防部昨日發表《2016國防白皮書》針對北韓的核子、導彈及常規軍事能力做出評估，尤其針對北韓2013年重啟寧邊核反應爐獲取的量，以及最近核試消耗量進行比對，做出精確評估，估計北韓大約擁有50公斤的「鈽」元素，可製造出10枚核彈頭。

白皮書提到，北韓生產高濃縮鈾、製造核彈頭能力、核彈頭小型化技術，「都已達到很高的水準」，而北韓佈署「飛毛腿-ER」飛彈，此型飛彈可搭載核彈頭，射程達1000公里更可覆蓋南韓全境。白皮書指出，北韓逐步發展洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈，屆時都有可能搭載核彈頭，對美國造成不少威脅。